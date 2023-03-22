Китай призвал США задуматься над своей ролью в конфликте на Украине

Пекин призвал Вашингтон переосмыслить свою позицию по Украине Фото: REUTERS

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь ответил Соединенным Штатам на критику позиции Китая по украинскому конфликту, рекомендовав Вашингтону задуматься о своей роли в сложившейся ситуации и свернуть с ошибочного пути.

"Мы рекомендуем американской стороне задуматься над собственной ролью в вопросе Украины, свернуть с ошибочного пути подливания масла в огонь и прекратить сваливать вину на Китай", - подчеркнул дипломат.

Вэньбинь выразил мнение, что несправедлива как раз позиция Белого дома, который поставляет оружие Киеву, повышает степень эскалации конфликта и создает кризисную ситуацию для всего мира.

Как ранее писал сайт KP.RU, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты ожидают, что председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в ходе визита в Москву будет продвигать идею прекращения огня на Украине. Американец подчеркнул, что любое мирное урегулирование должно подтверждать "независимость Украины".

Напомним, координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты не поддержат предложенное Китаем перемирие на Украине. По его словам, США считают неприемлемым прекращение огня без вывода российских войск.