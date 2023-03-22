Лукашенко допустил, что Россия поставит Белоруссии снаряды с «настоящим ураном» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва поставит Минску «боеприпасы с настоящим ураном» в случае, если Лондон передаст Киеву снаряды с обедненным ураном.

По его словам, западные страны «этому процессу дадут толчок», если они «безумцы». Лукашенко также призвал Запад «от безумства немножко уходить в сторону». «Если они умные, они никогда этого не сделают», - заявил он, назвав уран болтовней.

«Думаю, тренд в плане эскалации и начинать не надо, надо двигаться… к мирному урегулированию», - сказал белорусский лидер, добавив, что с этой позицией согласны российские и китайские власти, а также «многие другие».

Напомним, в минувший вторник, 21 марта, замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди объявила о решении Лондона передать Киеву снаряды с обедненным ураном. Как писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин сказал о том, что российская сторона будет вынуждена отреагировать на поставки Украине таких боеприпасов.