Шойгу поручил наградить женщин-военнослужащих, сбивших беспилотники ВСУ в Крыму

Сергей Шойгу Фото: REUTERS

Министр обороны России Сергей Шойгу поручил представить к госнаградам российских женщин-военнослужащих, сбивших беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ), нацеленных на Крым и Севастополь. Соответствующее указание прозвучало в ходе заседания коллегии оборонного ведомства в среду, 22 марта 2023 года.

Глава Минобороны уточнил, что всего украинские военные направили к Крыму три беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Все они были сбиты.

"Два аппарата были уничтожены старшим матросом контрактной службы Фалеевой Мариной Александровной и главной старшиной Целуйко Татьяной Витальевной", - отметил Шойгу.

Как ранее писал сайт KP.RU, корабли Черноморского флота утром в среду, 22 марта, отбили атаку надводных беспилотников. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, в общей сложности было уничтожено три объекта, которые намеревались проникнуть в Севастопольскую бухту.

Напомним, до этого на Крым была еще одна атака. Советник главы республики Олег Крючков заявил, что все сбитые над Джанкоем украинские беспилотники были нацелены на гражданские объекты. По его словам, один дрон сбит над джанкойским техникумом и упал между учебным корпусом и общежитием. Никаких военных объектов рядом нет. Остальные БПЛА уничтожены над жилыми районами.