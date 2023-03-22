Шойгу анонсировал завершение модернизации системы ПРО Москвы в 2023 году

Сергей Шойгу Фото: REUTERS

Модернизация системы противоракетной обороны (ПРО) Москвы завершится в 2023 году. Об этом заявил министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства в среду, 22 марта.

Глава Минобороны отметил, что до конца года будет проведено 33 основных организационных мероприятия. В их числе создание ракетной бригад особого назначения, дивизии и бригады противовоздушной обороны, военно-транспортного авиационного и зенитного ракетного полка. На вооружение одного из них встанет новейший ракетный комплекс С-350, уточнил Шойгу.

Напомним, в ходе того же мероприятия Сергей Шойгу поручил представить к госнаградам российских женщин-военнослужащих, сбивших беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ), нацеленных на Крым и Севастополь.

Как ранее писал сайт KP.RU, войсковая противовоздушная оборона (ПВО) была выведена из подчинения Сухопутных войск и переведена в подчинение главного командования Воздушно-космических сил (ВКС) Российской Федерации.

До введения данных изменений соединения и части противовоздушной обороны находились как в составе Сухопутных войск, так и в составе Воздушно-космических сил РФ. В задачу первых входило сопровождение, а также прикрытие военнослужащих в зонах проведения боевые действия, тем временем как ВКС занимались прикрытием основных объектов.