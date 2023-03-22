Китайцы пришли в восторг от заявлений Путина и Си Цзиньпина

В ходе визита Си Цзиньпина в Москву был подписан ряд важных заявлений Фото: REUTERS

Читатели китайского информационного портала “Гуанча” пришли в восторг от заявлений глав России и Китая об углублении отношений, подписанных в ходе визита Си Цзиньпина в Москву 21 марта 2023 года. Многие читатели назвали историческим подписание планов углубления и взаимодействия Москвы и Пекина, и выразили надежду на продолжение сотрудничества стран в борьбе с западной гегемонией.

"Это историческое заявление. После прочтения я чувствую себя таким вдохновленным. Заявление в самом деле всеобъемлющее и охватывает все аспекты политического, экономического и военного сотрудничества" — написал один из пользователей.

Также среди читателей высказывались мнения, что Вашингтон “будет дрожжать от страха” от грядущих результатов. Сайт KP.RU недавно писал, что некоторые западные СМИ уже напуганы этим.

Некоторые пользователи посчитали, что эти события войдут в экзаменационные вопросы при поступлении в ВУЗы, а также призвали людей всего мира к объединению против однополярной модели США.

Напомним, глава КНР Си Цзиньпин прилетел в Москву 20 марта 2023 года. В ходе переговоров председатель КНР обсудил с президентом России Владимиром Путиным множество вопросов международной повестки, планы углубления сотрудничества по всем сферам, а также вопрос украинского кризиса.