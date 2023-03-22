Российские летчики сбили украинский военный вертолет Ми-8

В Харьковской области сбит украинский военный вертолет Ми-8 Фото: EAST NEWS

Российские летчики уничтожили вертолет Ми-8 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом сообщается в сводке о ходе специальной военной операции, опубликованной в телеграм-канале министерства обороны РФ в среду, 22 марта 2023 года.

В сообщении уточняется, что украинское воздушное судно сбито в районе населенного пункта Малые Крынки.

Напомним, днем ранее Минобороны РФ сообщило об успешном уничтожении истребительной авиацией ВКС России в воздушном бою украинского самолета Су-25 в районе Никаноровки в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Как ранее писал сайт KP.RU, российский пограничник в Брянской области сбил из автомата украинский беспилотник "Валькирия". Информацию подтвердили "Комсомольской правде" в областном управлении ФСБ России. В ведомстве отметили, что дрон летел на высоте 500-600 метров.