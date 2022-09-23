Посол США рассказал, когда Финляндия и Швеция могут вступить в НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол США в Хельсинки Дуглас Хики заявил, что Финляндия и Швеция могут вступить в Североатлантический альянс к концу текущего года.

«Финляндия наиболее подготовлена к вступлению в НАТО из всех стран в современной истории», - приводит издание Politico слова американского дипломата.

Из 30 стран - участниц альянса на данный момент вступление Финляндии и Швеции не ратифицировали только три страны: Турция, Венгрия и Словакия. По мнению Хики, Братислава может одобрить вступление в скором времени, а Будапешт и Анкара будут тянуть до следующего года.

Напомним, Турция долгое время выступала против вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Позже Анкара выдвинула несколько условий и в конце июня 2022 года согласилась на прием этих стран в блок. В тот же день альянс сделал этим странам официальное предложение по вступлению.

Как писал сайт KP.RU, позже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что почти все северные страны являются «гнездами террора», отметив, что Анкара не сможет согласиться на членство Швеции и Финляндии в НАТО, если страны не выполнят обещания.