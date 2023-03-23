Медведев назвал Украину частью России

Дмитрий Медведев Фото: REUTERS

Украина является частью России, но в силу геополитических причин сложилось так, что две страны живут в "разных квартирах", и Москве долгое время пришлось с этим мириться. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Его слова приводит РИА Новости.

Политик напомнил, что территория входила еще в Российскую империю, а затем и в Советский Союз.

"Эти территории были населены исконно русским населением и всегда были в составе России в узком смысле этого слова - великой России, а не малой России", - подчеркнул Медведев.

Как ранее писал сайт KP.RU, России Дмитрий Медведев заявил, что угроза ядерного апокалипсиса возросла. По его словам, она увеличивается с каждым днем поставок иностранного оружия в зону конфликта на Украине.

Напомним, зампред Совбеза РФ выразил уверенность, что украинский конфликт закончится, если Вашингтон перестанет поставлять вооружение Киеву. По его словам, Россию "порвут на части", если она сейчас остановит специальную военную операцию на Украине, не добившись победы.