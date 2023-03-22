Медведев заявил, что Запад приближает ядерный апокалипсис поставками оружия на Украину

Медведев призвал Запад прекратить приближать ядерный апокалипсис поставками оружия на Украину Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что угроза ядерного апокалипсиса возросла. Медведев отметил, что она возрастает с каждым днем поставок иностранного оружия в зону конфликта на Украине. По его словам, Запад не видел решимости России и ее президента, и из-за этого столкнулись с гораздо более серьезными последствиями, чем они предполагали. Видео со своими ответами на вопросы журналистов он опубликовал в своем телеграм-канале.

Как писал ранее сайт KP.RU, стрелки на символических "Часах Судного дня" в 2023 году переведены на 10 секунд к "ядерной полуночи" - теперь там осталось всего 90 секунд до "ядерного апокалипсиса". Сейчас эксперты в области безопасности считают, что человечество находится во времени беспрецедентной опасности, которая увеличила вероятность глобальной ядерной катастрофы.

Напомним, Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев уже рассказывал, как сдвинуть стрелку этих часов назад. “Пусть часовщики Байден и Шольц остановят тиканье атомных часов на некоторое время. Для этого им нужно понять, что их украинская стрелка давно заржавела”, – сказал Медведев западным лидерам.