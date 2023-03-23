В США предложили Украине продать России новые регионы

В США возникла идея продать России новые регионы Фото: REUTERS

Соединенные Штаты должны убедить Киев продать России новые регионы, присоединившиеся к стране по итогам референдумов. Соответствующее заявление сделал бывший советник по оборонной политике при Пентагоне и американском сенате Марио Лойола в беседе с изданием The Atlantic.

По оценке военного эксперта, это чуть ли не единственный способ для Киева с достоинством выйти из конфликта и в скором времени получить шанс стать членом Евросоюза, а может даже и НАТО. Лойола добавил, что практика репараций за присоединенные территории уже неоднократно применялась в мировой истории.

Если же мирное урегулирование не состоится в скором времени по инициативе Киева, то Россия еще сильнее сблизится с Китаем, считает экс-советник Пентагона. Вероятным вариантом дальнейшего развития событий Лойола назвал одностороннее прекращение огня Москвой и угрозу применения ядерного оружия в случае нападения Вооруженных сил Украины на российскую территорию.

Как ранее писал сайт KP.RU, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что западные страны должны быть готовы к тому, что украинский конфликт затянется надолго. Он утверждает, что не видит перспектив урегулирования конфликта в настоящее время.

Напомним, в Госдепе США полагают, что на данный момент только Москва способна остановить украинский конфликт. Таким образом представитель американского ведомства ответил на сообщения Министерства иностранных дел РФ о том, что Вашингтон, Лондон, Париж и Берлин не способны претендовать на роль нейтральных посредников в урегулировании конфликта на Украине.