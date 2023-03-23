Медведев признался в неприязни к нынешним западным лидерам Фото: Екатерина Штукина/ТАСС

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы журналистов, признался, что нынешние западные лидеры ему неприятны. Поэтому он рад, что общаться лично по долгу службы ему не приходится.

— С большинством нынешних я не общался, Слава Богу. Но это так, à propos… Как по мне, так я бы их физиономии вообще никогда не видел. Говорю абсолютно искренне. Мне они неприятны, — заявил Медведев.

В рамках того же интервью зампред Совбеза РФ напомнил, что Украина всегда была частью России. Территория входила в состав как Российской Империи, так и Советского Союза. Население Украины при этом составляли русские люди.

Также ранее Дмитрий Медведев высказывался о поставках западного оружия Киеву. Таким образом другие страны приближают ядерный апокалипсис, с опасением отметил политик. Сейчас «Часы судного дня» показывают всего 1,5 минуты до катастрофы.