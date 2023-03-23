Bloomberg: США боятся поддержки плана Китая по Украине другими странами

Мирный план Китая по Украине ставит США в неловкое положение Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты боятся возникновения ситуации, при которой уставшие от экономического ущерба в связи с украинским конфликтом страны поддержат план Китая по мирному урегулированию кризиса. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В частности, в Белом доме опасаются, что отрицание инициативы Пекина поставит Вашингтон в неловкое положение. Так, если США будут полностью отрицать план, то другие это воспримут как незаинтересованность в мирном решении вопроса, утверждают журналисты.

"США обеспокоены, что будут загнаны в угол по поводу китайского предложения", - говорится в публикации.

Как ранее писал сайт KP.RU, президент Соединенных Штатов Джо Байден выразил мнение, что предложенный Китаем план мирного урегулирования конфликта на Украине выгоден только России.

Напомним, бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Вашингтон не стремится к деэскалации конфликта на Украине. Такой вывод Макгрегор сделал, исходя из реакции США на предложение КНР по мирному решению украинского кризиса.