Джон Кирби: США не поддерживают разговоры о перемирии на Украине Фото: REUTERS

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью каналу Judging Freedom заявил, что Вашингтон не стремится к деэскалации конфликта на Украине. Такой вывод Макгрегор делает исходя из недавней реакции США на предложенный Китаем план мирного решения украинского кризиса.

“Я думаю, мы ясно дали понять, что мы не заинтересованы в нем” – заявил полковник, назвав реакцию Вашингтона недипломатичной. По его мнению, если бы США были заинтересованы в прекращении конфликта, им следовало бы заявить о готовности рассмотреть данное предложение.

Как писал сайт KP.RU, в Вашингтоне к предложенному Пекином мирному плану отнеслись “скептически”, а также заявили о недопустимости “заморозки конфликта”. Белый дом также был обеспокоен визитом главы КНР Си Цзиньпина в Москву, и заявлял, что не поддержит разговоры о перемирии.

Напомним, недавно в статье для The American Conservative полковник Макгрегор отмечал снижение национальной мощи США, а также призывал прекратить раскачивать обстановку в стране поставками оружия Киеву.