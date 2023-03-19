Российские мотострелки при поддержке артиллерии отбили атаку украинских националистов в Запорожской области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Украинские националисты из территориальной обороны отправили мобильную огневую группу со стороны Новодаровки в Запорожской области, чтобы провести разведку боем, но российские военные успешно отразили атаку. Об этом сообщил руководитель пресс-центра группировки войск "Восток" Александр Гордеев в беседе с РИА Новости.

"Мотострелковыми подразделениями при поддержке артиллерии противнику нанесено огневое поражение", - констатировал Гордеев, добавив, что при этом были уничтожены пикап и живая сила противника.

Как писал сайт KP.RU, член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил об активизации украинских военных на линии соприкосновения в Запорожской области. По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский просто "бросает людей на убой".

Напомним, Владимир Рогов также сообщил, что Вооруженные силы Украины предприняли неудачную попытку атаковать в Пологовском районе Запорожской области. По словам председателя движения "Мы вместе с Россией", с середины февраля украинские войска возводят укрепрайоны и концентрируются у границ региона.

Ранее сообщалось, что врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий поделился своими прогнозами относительно ближайшего будущего нескольких регионов. Чиновник считает, что уже весной 2023 года Украину ждет кризис, после которого Николаевская, Одесская области и Запорожье мирно перейдут к России.