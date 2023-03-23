Захарова высмеяла планы США по повышению потолка госдолга

Мария Захарова Фото: REUTERS

Официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова прокомментировала заявление министра финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен о том, что Вашингтону нужно повысить потолок госдолга, чтобы избежать катастрофы в экономике.

"Тема будущего форума в давосской деревне, - пошутила Захарова в своем телеграм-канале. -Одна из секций может называться "Потолки - новое дно американской экономики".

Дипломат иронично назвала анекдотом решение банкротов напечатать себе еще больше денег и набрать кредитов, чтобы остаться в "лидерах".

Как ранее писал сайт KP.RU, Джанет Йеллен заявила, что в случае наступления дефолта Соединенные штаты потеряют доверие международных партнеров. Также будет подорвано доверие к доллару как к резервной валюте.

Напомним, сенатор Конгресса США Роджер Маршалл выразил мнение, что государственный долг Соединенных Штатов представляет для них более серьезную угрозу, чем Россия и Китай.

По словам конгрессмена, президент США Джо Байден потратил уже больше, чем любой другой глава государства в истории страны. Кроме того, отметил Маршалл, цены на энергоносители выросли более чем на 37%, топливо для домов – более чем на 52%, цены на электроэнергию – более чем на 23%, а продукты – на 19%.