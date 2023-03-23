Глава Минфина США Йеллен: Вашингтон утратит международное доверие в случае дефолта

Глава Минфина США Йеллен предупредила о подрыве доверия к США и доллару в случае дефолта. Фото: REUTERS

В случае наступления дефолта Соединенные штаты потеряют доверие международных партнеров. Также будет подорвано доверие к доллару как к резервной валюте. Такой прогноз дала руководитель Минфина США Джанет Йеллен, выступая на слушаниях в американском конгрессе.

«Это приведет к потере доверия к США как к самой (экономически) безопасной стране, а также к нашей резервной валюте, что нанесет невероятный экономический ущерб», - цитирует американского министра РИА Новости.

Напомним, в США предрекают дефолт в начале лета 2023 года, Минфин говорит о необходимости применять «экстраординарные меры». Бюджетное управление Конгресса Соединенных Штатов Америки также предупредило о возможном дефолте в июле-сентябре 2023 года.

Журналист и общественный деятель Виталий Коротич заявил, что США оказались на грани дефолта из-за политики Байдена по Украине.

Тем временем президент США Джо Байден заявил, что не допустит объявления дефолта Соединенными Штатами, назвав такую возможность катастрофой для страны.