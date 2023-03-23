Медведев намерен зачитать телеграммы Сталина директорам заводов ОПК

Дмитрий Медведев. Фото: Екатерина Штукина/ТАСС

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев рассказал журналистам, что впечатлен телеграммами Иосифа Сталина времен Великой Отечественной войны руководителям оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Его слова приводит РИА Новости.

"Хочу зачитать эти телеграммы директорам наших заводов, чтобы взбодрить", - уточнил Медведев.

Напомним, президент страны Владимир Путин в выступлении на коллегии Генпрокуратуры заявил, что выделяемые из российского бюджета средства на гособоронзаказ и поддержку оборонно-промышленного комплекса (ОПК) должны тратиться рационально.

В связи с этим президент поручил Генпрокуратуре следить за реализацией мероприятий по модернизации отрасли, отметив, что работа должна вестись "в высшей степени эффективно".

Как ранее писал сайт KP.RU, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о бесплатном обучении россиян для последующего трудоустройства в предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Кабмин выделит более 700 млн рублей, что позволит пройти обучение свыше 12 тысячам граждан.