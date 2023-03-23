Командующий сухопутными войсками ВСУ Сырский заявил о возможном контрнаступлении на Артемовск Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины могут в ближайшее время предпринять попытку контрнаступления на Артемовск, заявил командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

«Совсем скоро мы воспользуемся этой возможностью, как в свое время делали это под Киевом, Харьковом, Балаклеей и Купянском», – написал он в своем Telegram-канале.

Напомним, накануне советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гагин заявил, что российские силы практически полностью блокировали Артемовск.

Ранее военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц рассказывал о возможных сценариях развития контрнаступления ВСУ. По его словам, Украина перекидывает подразделения теробороны и вновь сформированные бригады в Николаевскую, Херсонскую, Днепропетровскую и Запорожскую области, а наиболее вероятная цель предстоящего контрнаступления – Мелитополь.

Впрочем, российские войска на Запорожском направлении показали не только умение отбивать внезапные атаки, но и желание это делать. Недавно в сети появились видеоролики, на которых видно, что у бойцов ВС России появился вкус к победам.

Как полагает один из российских боевых офицеров, если ВСУ и удастся провести контрнаступление, то они смогут вклиниться не более, чем на несколько километров, понеся при этом большие потери. После этого фронт на какое-то время замрет, поскольку Киева кончатся танки и боеприпасы и сил на дальнейшие действия не будет, считает он.