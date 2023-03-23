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НовостиПолитика23 марта 2023 11:31

Мишустин: ЕГЭ дает социальный лифт, вопрос его отмены требует серьезного обсуждения

Против отмены ЕГЭ выступает и президент России Владимир Путин
Мила ГЕНЬ
Мишустин: ЕГЭ дает социальный лифт, вопрос его отмены требует серьезного обсуждения

Мишустин: ЕГЭ дает социальный лифт, вопрос его отмены требует серьезного обсуждения

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Единый государственный экзамен дает социальный лифт, поэтому вопрос его отмены требует очень серьезного обсуждения.

Глава кабмина РФ подчеркнул, что при помощи ЕГЭ дети из самых отдаленных и маленьких населенных пунктов могут поступать в ведущие университеты.

Ранее Мишустин уже высказывался о том, что принятие решения об отмене единого государственного экзамена должно происходить только после того, как все аргументы будут взвешены. У такого намерения могут быть как положительные, так и отрицательные последствия.

Против отмены ЕГЭ выступает и президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что единый экзамен дает шансы на поступление детям с периферии. Однако систему нужно совершенствовать, согласен президент.