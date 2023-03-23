Премьер Нидерландов надеется, что Си Цзиньпин позвонит Зеленскому после встречи с Путиным

Си Цзиньпин и Владимир Путин
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Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в беседе с журналистами выразил надежду, что председатель КНР Си Цзиньпин проведет телефонный разговор с главой Украины Владимиром Зеленским после встречи с президентом России Владимиром Путиным.
По словам голландского политика, Евросоюз только приветствует такую инициативу. Звонок важен в том числе и потому, что Китай представил мирный план по Украине, добавил премьер.
"Мы очень надеемся, что Си Цзиньпин позвонит Владимиру Зеленскому как можно скорее, - уточнил Рютте. - Это важно потому, что Китай выступил с инициативой мирного плана".
Как ранее писал сайт KP.RU, Владимир Путин и Си Цзиньпин во время встречи в Москве не рассматривали так называемый "мирный план Зеленского". В центре внимания были положения плана урегулирования украинского кризиса, который был представлен Пекином. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Напомним, координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты не поддержат предложенное Китаем перемирие на Украине. По его словам, США считают неприемлемым прекращение огня без вывода российских войск.