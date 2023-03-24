Генштаб ВСУ опроверг свое сообщение о выводе российских войск из Новой Каховки

Российские военные находятся в Новой Каховке, заявили в Генштабе ВСУ, признав обнародованную ранее информацию недостоверной. Фото: Александр КОЦ

Распространенная ранее украинским Генштабом информация о выходе российских сил из Новой Каховки в Херсонской области была недостоверной. Об этом сказано в заявлении Генштаба ВСУ, которое опубликовано в четверг 23 марта на официальной странице Генштаба в социальных сетях.

Сообщается, что не соответствующее действительности заявление было обнародовано из-за некорректного использования данных.

«ВС РФ находятся в Новой Каховке. Информация об уходе противника из данного населенного пункта была обнародована в результате некорректного использования имеющихся данных», - сказано в заявлении Генштаба ВСУ.

Напомним, в январе ВСУ обстреляли из артиллерии больницу в Новой Каховке Херсонской области. Пострадали здания детского отделения и отделение женской консультации.

Ранее власти Херсонской области сообщили о надежной защите Каховской ГЭС и сообщили, что любые попытки ВСУ взять под контроль станцию будут пресечены.

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