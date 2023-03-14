Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика14 марта 2023 6:02

Власти Херсонской области сообщили о надежной защите Каховской ГЭС

Любые попытки ВСУ взять под контроль станцию будут пресечены
Сергей ЧИКОВ
Каховская ГЭС находится под надежной защитой российских военных

Каховская ГЭС находится под надежной защитой российских военных

Фото: ТАСС

Каховская Гидроэлектростанция в Херсонской области надежно защищена от обстрелов со стороны ВСУ. Об этом сообщил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев РИА Новости. По словам главы округа, любые попытки вооруженных сил Украины взять Каховскую ГЭС под контроль будут пресечены.

Леонтьев отметил, что станция находится под постоянной охраной российских военных, несмотря на регулярные обстрелы со стороны ВСУ. Ранее появилась информация о том, что Киев решил усилить обстрелы Каховской ГЭС, чтобы не позволить проводить работы по ее восстановлению.

Напомним, ранее врио губернатора региона Владимир Сальдо также высказывался о надежной защите Каховской ГЭС от ракетных обстрелов ВСУ.

Украина регулярно обстреливает Новую Каховку, так, в августе 2022 года за сутки ВСУ нанесли свыше десяти ракетных ударов по Новой Каховке, из-за которых повреждены жилые строения и школа.

28 января ВСУ выпустили по городу Новая Каховка 17 снарядов из ствольной артиллерии. В результате обстрела пострадали здания детского отделения местной больницы и отделение женской консультации.