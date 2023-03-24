Взрывы произошли в Днепропетровской и Сумской областях Украины Фото: REUTERS

В ночь на пятницу, 24 марта, взрывы произошли в Днепропетровской и Сумской областях Украины. Об этом сообщил украинский «24 канал», который уточняется, что взрывы произошли во время воздушной тревоги.

Мэр Кривого Рога, расположенного в Днепропетровской области, Александр Вилкул сказал о том, что в городе есть повреждения.

Напомним, в начале марта украинские власти сообщили о нескольких взрывах, прогремевших в Киеве, на окраинах Днепропетровска, в Сумской и Винницкой областях, а в украинском энергохолдинге ДТЭК заявили о серьезных повреждениях на трех теплоэлектростанциях (ТЭС) Украины.

Как писал сайт KP.RU, в январе 2023 года первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова сказала о том, что общая сумма ущерба гражданской и критически важной инфраструктуре страны уже превышает 127 млрд долларов.