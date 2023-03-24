Полиция Украины задержала православного священника во время богослужения Фото: REUTERS

Правоохранительные органы Украины задержали православного священника во время богослужения прямо на глазах у прихожан храма.

Как передает Украинская православная церковь, все произошло в Черновицкой области, где силой намерены отобрать Храм Вознесения Господнего, переведя его в юрисдикцию раскольников Православной церкви Украины (ПЦУ).

Напомним, в прошлом году украинские власти заявили о связи Украинской православной церкви (УПЦ) с Россией, а власти разных украинских регионов ввели запреты на деятельность УПЦ, в парламент страны внесен проект закона о запрете УПЦ на Украине.

Как писал сайт KP.RU, в начале этой недели, 20 марта, члены Священного Синода УПЦ Московского патриархата во главе с Онуфрием приехали в президентский офис, чтобы донести до украинских властей позицию патриархата по поводу выселения монахов из Киево-Печерской лавры. Сотрудники правоохранительных органов потребовали их покинуть территорию офиса, указав на объявленную в Киеве воздушную тревогу.