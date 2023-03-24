Минобороны РФ заявило, что применение снарядов с обедненным ураном нанесет непоправимый вред ВСУ Фото: Александр КОЦ

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов заявил, что применение Киевом боеприпасов с обедненным ураном нанесет непоправимый вред военнослужащим ВСУ. Причем на Западе осведомлены об опасности такого оружия.

Также Кириллов отметил, что снаряды с обедненным ураном поставит крест на экспорте сельхозпродукции из Украины на долгие десятилетия, а может и больше.

До настоящего времени аналогичное оружие использовали только страны НАТО исключительно на чужой территории. Они не задумывались об экологических последствиях, что стоит сделать Украине.

Также начальник войск радиационной защиты добавил, что особенно цинично заявления о передачи бронебойных подкалиберных снарядов звучат накануне годовщины бомбардировок Югославии — во время них применяли именно такое оружие.

Напомним, ранее Великобритания сообщила, что планирует передать Украине боеприпасы с обедненным ураном. В России предупреждают Киев об опасности применения такого оружия, в том числе для них самих. Представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Британия не поможет потом Украине очищать землю от радиации.