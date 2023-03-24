Российские войска уничтожили ангар с беспилотниками ВСУ в одесской области Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы России уничтожили ангар с беспилотными летательными аппаратами украинской армии в Одесской области, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Сухой Лиман Одесской области уничтожен ангар с беспилотными летательными аппаратами ВСУ», – сказал он в ходе брифинга.

Также, по словам генерал-лейтенанта, российскими войсками в районе населенного пункта Константиновка Донецкой народной республики был уничтожен склад боеприпасов подразделений наемников «Иностранный легион», а в районе населенного пункта Степное Запорожской области – радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.

Как писал сайт KP.RU, на прошлой неделе российские войска уничтожили два склада оружия и техники 122 бригады Вооруженных сил Украины в Херсонской области. Незадолго до этого ВС России уничтожили три склада боеприпасов ВСУ в ДНР.