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НовостиПолитика24 марта 2023 11:50

Российские войска уничтожили ангар с беспилотниками ВСУ в Одесской области

ВС России также уничтожили склад боеприпасов иностранных наемников в ДНР
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Российские войска уничтожили ангар с беспилотниками ВСУ в одесской области

Российские войска уничтожили ангар с беспилотниками ВСУ в одесской области

Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы России уничтожили ангар с беспилотными летательными аппаратами украинской армии в Одесской области, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Сухой Лиман Одесской области уничтожен ангар с беспилотными летательными аппаратами ВСУ», – сказал он в ходе брифинга.

Также, по словам генерал-лейтенанта, российскими войсками в районе населенного пункта Константиновка Донецкой народной республики был уничтожен склад боеприпасов подразделений наемников «Иностранный легион», а в районе населенного пункта Степное Запорожской области – радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.

Как писал сайт KP.RU, на прошлой неделе российские войска уничтожили два склада оружия и техники 122 бригады Вооруженных сил Украины в Херсонской области. Незадолго до этого ВС России уничтожили три склада боеприпасов ВСУ в ДНР.