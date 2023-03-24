КС Армении признал соответствующими конституции обязательства страны перед МУС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Конституционный суд Армении признал, что обязательства Еревана перед Международным уголовным судом (МУС), изложенные в Римском статуте, соответствуют конституции страны.

Как передает Sputnik Армения, процесс парламентской ратификации Римского статута в республике был начат несколько месяцев назад. В пятницу, 24 марта, КС Армении вынес решение, согласно которому присоединение страны к Римскому статуту МУС, соответствует главному документу республики.

Напомним, ранее непризнаваемый Россией МУС, расположенный в Гааге, выдал ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка при президенте страны Марии Львовой-Беловой.

В заявлении суда говорится, что они якобы «могут быть причастны к незаконной депортации и перемещению населения, в том числе детей, с «оккупированных территорий Украины в Россию».

В МИД России решение МУС назвали политическим заказом западных стран. Глава ведомства Сергей Лавров напомнил, что США вводили санкции против этого суда за одни только разговоры о расследованиях их военных преступлений.