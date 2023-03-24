Журналист Херш предсказал Байдену очень сложные лето и осень из-за подрывов «Северных потоков» Фото: REUTERS

Президента Соединенных Штатов Джо Байдена ожидают очень тяжелые лето и осень в связи с подрывами газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», из-за которых он столкнется с потоком критики, считает американский журналистам Сеймур Херш.

«Был остановлен основной источник энергетики, проходящий через Западную Европу, то есть сейчас Европа столкнулась с кризисом. В перспективе лето и осень будут очень сложными для Байдена. Он столкнется с огромной критикой за то, что сделал», – заявил он в интервью газете China Daily.

Напомним, Херш полагает, что В США возможность взрывов на трубопроводах «Северный поток» и Северный поток – 2» рассматривали еще в конце 2021 года. Уже в то время советник американского президента по безопасности Джейк Салливан связывался с исполнителями этих диверсий, сообщил журналист.

Накануне Херш заявил о том, что данные о взрывах на газопроводах Вашингтону помогает скрывать канцлер ФРГ Олаф Шольц.