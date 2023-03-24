Румынский сенатор Диана Шошоакэ заявила о смертельных угрозах от МИД Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Член Сената Румынии Диана Шошоакэ заявила, что получила от Министерства иностранных дел Украины смертельные угрозы.

«Ответ МИДу Украины, который угрожает мне смертью. Этим гнусным нападением на меня Украина доказывает свой характер жестокого и фашистского государства», – написала сенатор в соцсетях.

По мнению Шошоакэ, попытки запугать ее свидетельствуют о намерениях Киева физически устранять противников его нацистской политики.

Напомним, ранее Шошоакэ представила проект закона об отказе от добрососедских отношений с Украиной и аннексии части ее территории. Как отмечается в документе, аннексия должна произойти в 2027 году. Предлагалось аннексировать Герцу, Северную Буковину, Буджакул, а также Марамуреш.

После этого украинский МИД осудил попытку поставить под сомнение территориальную целостность страны и инициировал санкции в отношении румынского сенатора.