Байден «поаплодировал» Китаю вместо Канады

Джо Байден перепутал Канаду с Китаем. Фото: REUTERS

Президент Соединенных Штатов Джо Байден, находясь с визитом в Канаде, перепутал эту страну с Китаем. Это произошло в пятницу 24 марта во время выступления американского президента перед канадским парламентом. Видео очередной оговорки лидера США попало в сеть.

Байден объяснил свою ошибку тем, что в настоящее время его мысли заняты Китаем и его действиями на международной арене.

«Сегодня я аплодирую Китаю за то, что они выступили... Извините, я аплодирую Канаде. Вы понимаете, что я думаю... о Китае. Но не будем пока об этом», - сказал Байден.

Канадские парламентарии встретили оговорку американского президента и последующее объяснение смехом и овациями.

Ранее сообщалось, что Байден и Трюдо договорились вместе защищать «общие ценности». В частности, речь шла о том, что США и Канада будут координировать действия в противостоянии Китаю.

Действующий президент США известен тем, что часто допускает оговорки и путает страны, города, людей и понятия. Так, он перепутал Китай и Украину во время выступления о продовольственном кризисе, назвав Китай крупнейшим производителем пшеницы. Байден также перепутал Мариуполь с «Метрополем» во время выступления в Варшаве, ему потребовалось несколько попыток, чтобы выговорить название населенного пункта. На саммите АСЕАН американский лидер перепутал Камбоджу с Колумбией, а на своем выступлении после промежуточных выборов в конгресс «переименовал» Херсон в Эль-Фаллуджу.