Рогов: в Энергодаре нашли конспиративную квартиру со взрывными устройствами

Рогов сообщил об обнаружении квартиры со взрывчаткой в Энергодаре, где находится Запорожская АЭС. Фото: REUTERS

Украинские диверсанты готовили террористический акт в Энергодаре (Запорожская область). Акция была предотвращена сотрудниками силовых структур. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По словам Рогова, силовики нашли взрывчатку, боеприпасы и украинскую военную форму в одной из квартир. Предположительно, эту квартиру использовали как конспиративную члены украинской диверсионно-разведывательной группы, написал Рогов в Telegram в пятницу, 25 марта.

«В ходе обыска были обнаружены взрывчатые вещества в количестве 150 грамм, компоненты для СВУ (сотовые телефоны с припаянными проводами, элементами питания), 40 снайперских патронов калибра 7,62, а также форма ВСУ», - сообщил Рогов.

Ранее Владимир Рогов сообщил о взрывах в городе Энергодар 10 марта 2023 года. Напомним, что в городе находится крупнейшая в Европе атомная электростанция. Рогов предположил, что обстрел был произведен из тяжелой артиллерии НАТО. Не менее семи взрывов были громко слышны в районе промзоны и набережной, уточнил Рогов.

Также командир группы специального назначения в городе Степан Лопатин с позывным «Злой» рассказал, что ситуация в Энергодаре стабильно напряженная, диверсионно-разведывательные группы Вооруженных сил Украины осуществляют провокации на линии соприкосновения.