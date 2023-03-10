Рогов сообщил о взрывах в Энергодаре в районе Запорожской АЭС 10 марта 2023

Не менее семи звуков прилетов было слышно в районе ЗАЭС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о взрывах в городе Энергодар 10 марта 2023 года. Об обстреле города боевиками ВСУ Рогов сообщил в своем Telegram-канале. Он отметил, что в городе находится крупнейшая в Европе атомная электростанция.

Рогов предположил, что обстрел был произведен из тяжелой артиллерии НАТО. Не менее семи взрывов были громко слышны в районе промзоны и набережной, уточнил Рогов.

Город Энергодар регулярно подвергается обстрелу со стороны Украины, сайт KP.RU ранее рассказывал, как район Запорожской АЭС обстреляли из артиллерии НАТО, а здание военно-гражданской администрации города атаковали при помощи беспилотника.

Также ранее Владимир Рогов рассказывал о подготовке украинцами сценария дискредитации работы Запорожской АЭС с целью обвинения России в подготовке экологической катастрофы.