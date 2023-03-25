Минцифры рассказало, что делают мошенники с Пушкинской картой

Мошенники придумали, как обманывать россиян с помощью Пушкинских карт. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мошенники придумали новый способ обмана россиян, для этого они используют Пушкинские карты. Как не попасться на уловку, рассказали в пресс-службе российского Минцифры.

Сообщается, что мошенники скупают Пушкинские карты, а потом обналичивают их номиналы, продавая оформленные по ним билеты на культурные мероприятия. В ведомстве предупредили, что купившие эти билеты люди не смогут пройти по ним на мероприятия.

«Чтобы другой человек не смог воспользоваться билетом, купленным по карте, на нём указывается полное имя владельца карты. На входе после сканирования QR-кода посетителя попросят предъявить паспорт или профиль с фото в приложении «Госуслуги Культура», - объяснили в министерстве.

Как ранее писал сайт KP.RU, мошенники стали вербовать пострадавших от их действий россиян для участия в своих схемах. Людям предлагать работу якобы с органами государственной безопасности для борьбы с преступностью. На самом деле за этими схемами стоят мошенники, использующие клиентов в качестве дроппера. На банковскую карту клиента переводят похищенные деньги и заставляют выполнять дальнейшие указания по незаконному обналичиванию чужих денег.

Всё о видах мошенничества по телефону здесь на KP.RU.

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