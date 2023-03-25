Al-Mayadeen: две базы США на месторождения на востоке Сирии

Две базы США в Сирии, расположенные на нефтяных месторождениях, подверглись ракетному обстрелу. Фото: REUTERS

Две американские базы в Сирии подверглись ракетному обстрелу вечером в пятницу 24 марта. Об этом сообщает ливанский телеканал Al-Mayadeen.

Речь идет о базах, расположенных на востоке Сирии в провинции Дейр-эз-Зор, на нефтяных месторождениях «Омар» и «Конико».

Сообщается, что по «Конико» было выпущено восемь ракет, некоторые из которых упали непосредственно на территории базы.

Напомним, Соединенные Штаты нанесли серию авиаударов по объектам в Сирии в четверг 23 марта. Сообщается, что авиационные удары были нанесены по объектам, которые, как считают в Пентагоне, могут быть связаны с Корпусом стражей исламской революции после того, как один американский военнослужащий-контрактник погиб и еще шесть военнослужащих США были ранены после нападения БПЛА на международную военную базу на северо-востоке страны.

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