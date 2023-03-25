Пушилин: Запад подталкивает Украину к началу контрнаступления

Пушилин заявил, что Запад подталкивает Украину к контрнаступлению. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Запад подталкивает Украину к началу контрнаступления, чтобы оправдать вливание средств в киевский режим. Об этом заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Нужны победы, нужно какое-то оправдание, почему туда вливается огромное количество средств, как финансовых, так и материально-технических в плане военного обеспечения», - сказал Пушилин в пятницу 24 марта в эфире телеканала «Россия 24».

По словам врио главы ДНР, Киев начал переброску дополнительных сил на линию боевого соприкосновения.

«Конечно же, наше военное руководство страны полностью ситуацией владеет и встраивает меры, которые, возможно, даже будут работать на упреждение подобных попыток со стороны Киева», - отметил Пушилин.

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