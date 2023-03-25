Венгрия не поддержит интеграцию Украины в ЕС и НАТО из-за нарушения прав венгерского меньшинства в Закарпатье

Венгрия не намерена поддерживать евроинтеграцию Украины, пока в этой стране нарушаются права этнических венгров. Фото: REUTERS

Венгрия не намерена поддерживать интеграцию Украины в ЕС и вступление этой страны в НАТО в случае нарушения прав этнических венгров в Закарпатье.

«Венгрия никак не сможет поддержать трансатлантическую и европейскую интеграцию Украины до тех пор, пока венгерские школы в Закарпатье находятся в опасности», - заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто в беседе с помощником генерального секретаря ООН по правам человека Илзе Брандс Керис.

Сийярто рассказал о разговоре с Керис на своей странице в социальной сети, добавив, что опасность представляет, в частности, украинский закон о языке, из-за которого под угрозой закрытия оказались 99 начальных и средних школ на Украине, в который обучение ведется на венгерском языке.

Министр отметил, что ряд принятых в последние годы украинскими властями законов нарушает права национальных меньшинств.

Ранее Петер Сийярто также заявлял, Венгрия не будет поддерживать никакое интеграционное движение Украины в направлении Евросоюза или же НАТО до тех пор, пока в Украине не будут восстановлены права венгерского народа, которые были в 2015 году и ранее.

Напомним, в апреле 2019 года Верховная Рада Украины (ВРУ) 278-ю голосами «за» приняла закон об исключительности украинской мовы на территории Украины как единственного государственного языка.

В январе 2023 года на Украине предложили запретить русский язык во всех вузах страны.