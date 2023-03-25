Российские вертолеты поразили критически важные объекты Украины

Российские военные поразили критически важные объекты на Украине. Фото: REUTERS

Российские военные поразили ряд критически важных украинских объектов на краснолиманском направлении. Об этом рассказали в пресс-центре группировки войск «Центр» в субботу 25 марта.

«На краснолиманском направлении расчеты разведывательных беспилотных аппаратов «Орлан-30» группировки войск «Центр» вскрыли критически важные объекты противника», - пишет ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра Александра Савчука.

Сообщается, что использовались вертолеты Ми-35 и Ми-24. Объекты были поражены при помощи управляемых авиационных ракет. Были поражены все цели, уточнил Савчук.

Ранее вооруженные силы России уничтожили ангар с беспилотными летательными аппаратами украинской армии в Одесской области. Также российскими войсками в районе населенного пункта Константиновка Донецкой народной республики был уничтожен склад боеприпасов подразделений наемников «Иностранный легион», а в районе населенного пункта Степное Запорожской области – радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.

Тем временем Зеленский заявил, что Украина не может начать контрнаступление из-за нехватки вооружений. Украинский президент отказался посылать военных на передовую без западных танков, артиллерии и HIMARS.

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