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НовостиПолитика25 марта 2023 3:56

Российские вертолеты поразили критически важные объекты Украины

Объекты были поражены управляемыми ракетами
Мария ПАВЛОВА
Российские военные поразили критически важные объекты на Украине.

Российские военные поразили критически важные объекты на Украине.

Фото: REUTERS

Российские военные поразили ряд критически важных украинских объектов на краснолиманском направлении. Об этом рассказали в пресс-центре группировки войск «Центр» в субботу 25 марта.

«На краснолиманском направлении расчеты разведывательных беспилотных аппаратов «Орлан-30» группировки войск «Центр» вскрыли критически важные объекты противника», - пишет ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра Александра Савчука.

Сообщается, что использовались вертолеты Ми-35 и Ми-24. Объекты были поражены при помощи управляемых авиационных ракет. Были поражены все цели, уточнил Савчук.

Ранее вооруженные силы России уничтожили ангар с беспилотными летательными аппаратами украинской армии в Одесской области. Также российскими войсками в районе населенного пункта Константиновка Донецкой народной республики был уничтожен склад боеприпасов подразделений наемников «Иностранный легион», а в районе населенного пункта Степное Запорожской области – радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.

Тем временем Зеленский заявил, что Украина не может начать контрнаступление из-за нехватки вооружений. Украинский президент отказался посылать военных на передовую без западных танков, артиллерии и HIMARS.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 25 марта 2023 года. Следите за событиями вместе с нами.