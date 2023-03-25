Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика25 марта 2023 14:32

МИД КНР: Для развития отношений Китая и США Вашингтон должен пойти навстречу Пекину

Цинь Ган отметил, что Пекин всегда выступал за взаимовыгодное сотрудничество с Вашингтоном
Источник:kp.ru
МИД КНР: Для развития отношений Китая и США Вашингтон должен пойти навстречу Пекину

МИД КНР: Для развития отношений Китая и США Вашингтон должен пойти навстречу Пекину

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава МИД КНР Цинь Ган во время встречи с представителями торгово-промышленных кругов США в Пекине отметил, что Китай всегда выступал за сотрудничество между странами. При этом чтобы отношения развивались в позитивном ключе, необходимо, чтобы Вашингтон двигался навстречу.

Только в таком случае сотрудничество будет протекать положительно, считает Цинь Ган. Также глава Министерства иностранных дел Китая отметил, что китайско-американские отношения являются «самыми важными двусторонними отношениями». От их развития зависит благополучие всего мира.

— Отношение Китая к развитию здоровых, стабильных и конструктивных китайско-американских отношений не изменилось, [Пекин] всегда выступал за взаимное уважение, мирное сосуществование и взаимовыгодное сотрудничество между КНР и США, — подчеркнул Цинь Ган.

Ранее глава китайского МИДа предупредил о риске конфликта из-за стремления США сдерживать Пекин.