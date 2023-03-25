МИД КНР: Для развития отношений Китая и США Вашингтон должен пойти навстречу Пекину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава МИД КНР Цинь Ган во время встречи с представителями торгово-промышленных кругов США в Пекине отметил, что Китай всегда выступал за сотрудничество между странами. При этом чтобы отношения развивались в позитивном ключе, необходимо, чтобы Вашингтон двигался навстречу.

Только в таком случае сотрудничество будет протекать положительно, считает Цинь Ган. Также глава Министерства иностранных дел Китая отметил, что китайско-американские отношения являются «самыми важными двусторонними отношениями». От их развития зависит благополучие всего мира.

— Отношение Китая к развитию здоровых, стабильных и конструктивных китайско-американских отношений не изменилось, [Пекин] всегда выступал за взаимное уважение, мирное сосуществование и взаимовыгодное сотрудничество между КНР и США, — подчеркнул Цинь Ган.

Ранее глава китайского МИДа предупредил о риске конфликта из-за стремления США сдерживать Пекин.