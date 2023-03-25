Международные кредиторы отсрочили Украине погашение долгов до 2027 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Международные кредиторы Украины разрешили ей не погашать долги до 2027 года, сообщает Bloomberg.

По информации агентства, решение было принято после достижения договоренности о направлении Украине 15,6 миллиарда долларов из средств Международного валютного фонда (МВФ). Как отмечается в сообщении, МВФ впервые в своей истории выдаст кредит государству, участвующему в вооруженном конфликте.

В МВФ заявили, что программа финансирования Украины призвана «поддержать экономическую и финансовую стабильность в условиях исключительно высокой неопределенности», а также «восстановить устойчивость долга и поддержать восстановление Украины на пути к вступлению в Евросоюз после конфликта».

Напомним, в конце прошлого года в Верховной Раде заявили, что госдолг Украины увеличился на 45% с 24 февраля 2022 года.

Между тем глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о новом транше макрофинансовой помощи Украине в 1,5 миллиарда евро.