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НовостиВ мире25 марта 2023 16:46

Международные кредиторы отсрочили Украине погашение долгов до 2027 года

Bloomberg: Международные кредиторы Украины разрешили ей не погашать долги до 2027 года
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Международные кредиторы отсрочили Украине погашение долгов до 2027 года

Международные кредиторы отсрочили Украине погашение долгов до 2027 года

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Международные кредиторы Украины разрешили ей не погашать долги до 2027 года, сообщает Bloomberg.

По информации агентства, решение было принято после достижения договоренности о направлении Украине 15,6 миллиарда долларов из средств Международного валютного фонда (МВФ). Как отмечается в сообщении, МВФ впервые в своей истории выдаст кредит государству, участвующему в вооруженном конфликте.

В МВФ заявили, что программа финансирования Украины призвана «поддержать экономическую и финансовую стабильность в условиях исключительно высокой неопределенности», а также «восстановить устойчивость долга и поддержать восстановление Украины на пути к вступлению в Евросоюз после конфликта».

Напомним, в конце прошлого года в Верховной Раде заявили, что госдолг Украины увеличился на 45% с 24 февраля 2022 года.

Между тем глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о новом транше макрофинансовой помощи Украине в 1,5 миллиарда евро.