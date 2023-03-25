Путин заявил, что России есть чем ответить на поставки Украине снарядов с обедненным ураном

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

России есть чем ответить на поставки Украине боеприпасов с обедненным ураном, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Должен сказать, что России есть чем ответить. У нас, без преувеличения, сотни тысяч, именно сотни тысяч, таких снарядов. Мы их пока не применяем», – сказал политик в эфире телеканала «Россия 24».

Как отметил глава государства, боеприпасы с обедненным ураном хоть и не относятся к оружию массового поражения, но порождает так называемую радиационную пыль. В этом отношении такие снаряды можно назвать оружием наиболее опасного характера, заявил он.

Как писал сайт KP.RU, во вторник, 21 марта, замглавы Минобороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Лондон решил передать Киеву снаряды с обедненным ураном. По ее словам, Украина получит их вместе с танками Challenger 2.

После этого Путин заявил, что Россия будет вынуждена реагировать на поставки Украине боеприпасов с обедненным ураном, поскольку Запад начинает применять оружие с ядерным компонентом.

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