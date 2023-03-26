Трамп полагает, что Путин и Си Цзиньпин обсуждали в Москве мировой порядок на следующие 100 лет

Дональд Трамп Фото: REUTERS

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп выразил мнение, что в ходе переговоров в Москве президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсуждали миропорядок на следующие 100 лет. Соответствующее заявление прозвучало в ходе выступления перед сторонниками в Техасе в субботу, 26 марта 2023 года.

"Президент Си умный, и президент Путин умный, - заявил Трамп. - Очень умные люди, стояли и обсуждали мировой порядок на следующие сто лет".

По оценке экс-президента Соединенных Штатов, Российская Федерация и Китай сейчас едины.

Как ранее писал сайт KP.RU, Владимир Путин рассказал журналистам, что Си Цзиньпин во время визита в Москву уделил много внимания мирному плану по Украине. Президент России уточнил, что китайский лидер подробно рассказал о позитивных началах этой инициативы.

Напомним, Владимир Путин также раскрыл некоторые детали неформальной встречи с Си Цзиньпином в своей квартире в ходе визита лидера КНР в Москву. По словам главы государства, беседе прошла в домашней обстановке и была неспешной.

Глава государства добавил, что Си Цзиньпин широко осведомлен обо всех проблемах актуальной повестки и внимателен к деталям. Российский президент также назвал китайского коллегу очень интересным собеседником.