Путин объяснил, почему поставки военной техники Киеву не всегда пресекаются на дальних подступах

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос: "почему поставки западной военной техники на Украину не всегда пресекаются на дальних подступах?". Объяснение главы государства прозвучало во время съемок передачи "Москва. Кремль. Путин". Отрывок опубликовал в своем телеграм-канале ведущий программы Павел Зарубин.

Российский лидер отметил, что Вооруженным силам страны удается уничтожать часть поставляемого Киеву вооружения еще до того, как оно прибудет в пункты назначения, но перемещения подобных грузов тщательно маскируется.

"Что-то удается сделать нашим военным, а что-то нет. Перевозят скрытно, по ночам. Но что-то удается достать, - уточнил Владимир Путин. - Что удается достать - достаем. Такая цель, конечно, есть".

По его словам, ни у кого не должно быть сомнений в том, что российские военные относятся к пресечению поставок "спустя рукава". Вооруженные силы РФ продолжают вести работу в данном направлении.

Напомним, Владимир Путин заявил, что поставки странами Запада вооружений на Украину представляют угрозу, Россия знает об этих поставках. По его словам, Вооруженные силы Украины в сутки используют до пяти тысяч снарядов, в то время как Соединенные Штаты производят всего 14-15 тысяч боеприпасов в месяц.

Как ранее писал сайт KP.RU, бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил о том, что российской армии не составит большого труда сжечь всю западную технику, которую отправляют на Украину. По его оценке, противотанковые системы РФ готовили для таких столкновений.