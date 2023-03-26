Das Erste: Бербок полетела в Грузию и Северную Македонию в надежде ограничить влияние России

Анналена Бербок Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок посетила Грузию и Северную Македонию с целью ограничить влияние России в этих странах. Об этом пишет немецкое издание Das Erste.

Журналисты утверждают, что глава МИД ФРГ не заинтересована в том, чтобы процесс вступления этих стран в Европейский союз затягивался из-за возможности Москвы "неограниченно расширять свое влияние" в этом регионе.

"Посыл Бербок как в Северной Македонии, так и в Грузии, был достаточно ясен: обеим странам нужно провести необходимые реформы — и тогда путь к вступлению в ЕС будет открыт", - говорится в публикации.

Как ранее писал сайт KP.RU, читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали обращение Анналены Бербок к главе российского внешнеполитического ведомства Сергею Лаврову во время сессии "Большой двадцатки" (G20) с требованием прекратить украинский конфликт.

Напомним, немецкие журналисты сообщили, что Анналена Бербок планирует объявить персонами нон грата более 30 российских дипломатов. В качестве повода приводится информация, что якобы аккредитованные в ФРГ российские дипломаты пользуются своим статусом для "незаконного" получения политической, экономической и военной информации для "совершения диверсий и распространения дезинформации".