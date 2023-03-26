Путин назвал завистниками тех, кто предрекает России зависимость от Китая

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин прокомментировал заявления некоторых лиц, которые озвучивают прогнозы о том, что из-за тесных экономических связей с Китаем Москва может попасть в зависимость от Пекина.

Российский лидер в программе "Москва. Кремль Путин" опроверг подобные домыслы, назвав рассуждающих так людей "завистниками". Отрывок видео опубликовал ведущий Павел Зарубин в своем телеграм-канале.

"Это не скептики, а завистники. Почему? Потому что зависимость, скажем, той же европейской экономики от Китая - она усиливается гораздо большими темпами, чем российская, гораздо большими", - подчеркнул глава государства.

Как ранее писал сайт KP.RU, в Соединенных Штатах обеспокоены, что альянс России и Китая набирает силу. По оценке американских журналистов, российско-китайский союз способен изменить существующий миропорядок.

Напомним, Владимир Путин заявил, что переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в Кремле были высокорезультативными. Как отметил российский лидер, отношения Москвы и Пекина являются примером того, как должны взаимодействовать мировые державы, отвечающие за безопасность в мире.

Си Цзиньпин также назвал переговоры с президентом России в Кремле продуктивными. Как заявил китайский лидер, связи между странами вышли за рамки двусторонних отношений, и имеют большое значение для миропорядка. По его словам, на встрече в Кремле подведены результаты отношений России и Китая за последние десять лет.