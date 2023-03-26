В США призвали к готовности ответить на усиление альянса России и Китая

Си Цзиньпин и Владимир Путин Фото: REUTERS

Альянс России и Китая набирает силу, Соединенные Штаты и их союзники должны быть готовы ответить на это, пишет американское издание Washington Post.

По оценке журналистов из США, российско-китайский союз способен изменить существующий миропорядок.

"Этот растущий альянс между двумя крупнейшими стратегическими и военными соперниками Америки способен изменить мировой порядок так же глубоко, как это сделали Соединенные Штаты полвека назад", - говорится в публикации.

Авторы статьи отмечают, что Москву и Пекин объединяет угроза со стороны НАТО. Российская сторона видит угрозу в расширении военного блока в восточном направлении, а китайская – в Индо-Тихоокеанском регионе.

Как ранее писал сайт KP.RU, бывший глава Белого дома Дональд Трамп выразил мнение, что в ходе переговоров в Москве президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсуждали миропорядок на следующие 100 лет.

Напомним, в ходе переговоров глав государств Си Цзиньпин отметил здоровую динамику развития отношений России и Китая. Несмотря на то, что официальные переговоры были запланированы на 21 марта, днем ранее в ходе неформальной встречи лидеры стран успели обсудить много вопросов взаимного сотрудничества и международную повестку.