Несколько тысяч верующих пришли в Киево-Печерскую лавру на воскресную службу

Монахи Киево-Печерской лавры обязаны покинуть монастырь до 29 марта 2023 года Фото: REUTERS

Тысячи человек пришли на богослужение и молитву за разрешение продолжить службы в Киево-Печерской лавре. Службу проводил предстоятель канонической православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. Видео службы опубликовали в телеграм-канале Украинской православной церкви 26 марта 2023 года.

“В святой обители звучит сильная молитва. Мир живет не за счет разговоров, а молитвами. Прошу вас, братья и сестры, молиться за братию, чтобы они могли здесь совершать свое служение и возносить свои молитвы и впредь” – обратился митрополит Онуфрий пришедшим на службу.

Как сообщал ранее сайт KP.RU, монахи Киево-Печерской лавры канонической Украиной православной церкви (УПЦ) обязаны покинуть здания монастыря до 29 марта этого года. Это значит, что сегодня должна была пройти последняя воскресная служба.

Напомним, ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал воспрепятствовать закрытию Киево-Печерской лавры. Он считает, что это нарушит право миллионов украинцев на свободу вероисповедания, гарантированное конституцией и декларацией прав человека.