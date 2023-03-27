Секретарь Совбеза Патрушев назвал США чемпионом по числу развязанных в мире конфликтов

Патрушев назвал США "чемпионами" по количеству развязанных конфликтов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью “Российской газете” назвал США “чемпионами” по количеству развязанных войн во всех частях мира.

“Вашингтон давно уже стал чемпионом по нарушению суверенитета государств, по числу развязанных войн и конфликтов, грубой и незаконной охоте на граждан других стран” – заявил Секретарь Совбеза РФ, отметив, что Россия будет только приветствовать реальные шаги США в сторону демократии.

Также Патрушев отметил, что Америка назначила себя главным мировым диктатором, а предстоящий “саммит за демократию” будет еще одним «собранием в пользу мироустройства», в котором Соединенные Штаты намерены “вечно играть центральную роль”.

Напомним, недавно МИД Китая назвал США самой воинственной страной. В докладе “Ситуация с демократией в США в 2022 году” отмечено, что за более чем 240 лет существования США, они не участвовали в войнах всего 16 лет.