ВСУ обстреляли многопрофильный колледж в Мелитополе из артиллерии Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из артиллерии многопрофильный колледж в Мелитополе спустя 15 минут после начала занятий. Об этом сообщает городская администрация в своем телеграм-канале в понедельник, 27 марта 2023 года.

По предварительным данным, при артиллерийских ударах по учебному заведению пострадали четыре человека. Им оказывают медицинскую помощь. Ученики эвакуированы. С ними работают психологи.

"За 15 минут до прилетов в учебном заведении начались занятия, все студенты находились в аудиториях", - говорится в сообщении.

Местные власти уточнили, что в результате артобстрела здание частично разрушено, а помещения в нем – повреждены.

Напомним, самодельное взрывное устройство сработало рядом с пожарной частью на улице Крупской в Мелитополе в четверг, 23 марта 2023 года. В результате взрыва пострадал полицейский. Он госпитализирован. Ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов выразил мнение, что взрыв, прогремевший в Мелитополе, является терактом украинских спецслужб.

По его словам, таким образом Киев пытается дестабилизировать мирную жизнь в новых регионах России и запугать население.