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НовостиПолитика27 марта 2023 9:16

Рогов сообщил, что ВСУ ударили по Мелитополю управляемыми ракетами

Чиновник назвал действия Киева классическим примером терроризма
Роман КИЛЬМЯШКИН
ВСУ использовали управляемые ракеты для обстрела Мариуполя

ВСУ использовали управляемые ракеты для обстрела Мариуполя

Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Мелитополю управляемыми ракетами. Об этом рассказал РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По его словам, такие действия киевского режима во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским можно назвать "классическим примером терроризма".

"Это и есть бессильная злоба со стороны боевиков Зеленского и классический пример терроризма", - подчеркнул Рогов.

Как ранее писал сайт KP.RU, в понедельник, 27 марта 2023 года, ВСУ обстреляли из артиллерии многопрофильный колледж в Мелитополе спустя 15 минут после начала занятий, в результате чего здание частично разрушено.

При обстреле пострадали четыре человека. Им оказывают медицинскую помощь. Ученики эвакуированы. С ними работают психологи.

Напомним, Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на понедельник, 27 марта, обстреляли химический завод "Стирол", расположенный в Горловке в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил мэр города Иван Приходько, уточнив, что в результате обстрелов был значительно поврежден цех по производству азотной кислоты.