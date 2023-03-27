Рогов сообщил, что ВСУ ударили по Мелитополю управляемыми ракетами

ВСУ использовали управляемые ракеты для обстрела Мариуполя Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Мелитополю управляемыми ракетами. Об этом рассказал РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По его словам, такие действия киевского режима во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским можно назвать "классическим примером терроризма".

"Это и есть бессильная злоба со стороны боевиков Зеленского и классический пример терроризма", - подчеркнул Рогов.

Как ранее писал сайт KP.RU, в понедельник, 27 марта 2023 года, ВСУ обстреляли из артиллерии многопрофильный колледж в Мелитополе спустя 15 минут после начала занятий, в результате чего здание частично разрушено.

При обстреле пострадали четыре человека. Им оказывают медицинскую помощь. Ученики эвакуированы. С ними работают психологи.

Напомним, Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на понедельник, 27 марта, обстреляли химический завод "Стирол", расположенный в Горловке в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил мэр города Иван Приходько, уточнив, что в результате обстрелов был значительно поврежден цех по производству азотной кислоты.