Погиб Герой России, участник спецоперации Дмитрий Лисицкий

Фото: комитет образования мэрии Ставрополя

В возрасте 48 лет погиб командир десантно-штурмового батальона 247-го полка ВДВ, Герой России, полковник Дмитрий Лисицкий. Об этом сообщил в телеграм-канале глава Благодарненского округа Ставропольского края Александр Теньков в понедельник, 27 марта 2023 года.

"Погиб наш земляк, уроженец села Бурлацкого, Почетный гражданин Благодарненского района и Герой России Дмитрий Михайлович Лисицкий, - написал Теньков. - Огромная утрата для Ставрополья".

Чиновник выразил соболезнования родным и близким погибшего офицера.

Дмитрий Лисицкий участвовал в специальной военной операции на Украине, а также прошел множество горячих точек. В их числе боевые действия в Абхазии, Дагестане, Чечне, Югославии и Сирии. За боевые заслуги награжден медалью Суворова и медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" 2-й степени.

Как ранее писал сайт "КП-Крым", президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно командиру разведывательной группы 10-й отдельной бригады спецназначения из Крыма старшему лейтенанту Владиславу Турубаре. Он погиб в спецоперации 20 августа 2022 года.

Владислав Турубара вместе с разведчиками уничтожил несколько единиц техники, личный состав противника, кроме того, отходя с места боя произвел минирование местности.